حبس صيدلي بحوزته أدوية مجهولة المصدر بالمعادي

قررت جهات التحقيق، حبس مسئول عن مخزن أدوية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون ومزاولة مهنة صيدلي دون ترخيص بالمعادي.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.





وكانت قد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر" بحوزة المسئول عن مخزن أدوية بالمعادى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية جرائم الغش التجارى.





وتبين إدارة المتهم مخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون.





بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



