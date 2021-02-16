نشرة الصحة والمرأة.. عادات يومية تسبب اصفرار الأسنان.. وأهمية وضع كريم الوقاية من الشمس في الشتاء

أصبح

جزءًا لا يتجزأ من أشهر الصيف، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها ضوء الشمس، حسنًا، نحن هنا لنخبرك أنه لا ينبغي عليك وضع واقي الشمس بعيدًا بمجرد حلول الشتاء! في الواقع، يجب أن ترتدي واقٍ من الشمس بشكل يومي مهما كان الأمر، حتى لو كنت شخصًا لا يتأثر بسهولة

، فإن ارتداء واقي الشمس أمر حيوي لصحتك. في حين أن سرطان الجلد قد يكون أكثر شيوعًا في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، فإن هذا لا يعني أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة محصنون ضده، إليك سبب وجوب البدء في ارتداء عامل الحماية من

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