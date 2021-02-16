نشرة الصحة والمرأة.. عادات يومية تسبب اصفرار الأسنان.. وأهمية وضع كريم الوقاية من الشمس في الشتاء

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، إليكم أبرز التفاصيل..
بعض الناس لا يستطيعون بدء اليوم بدون الإفطار، والبعض الآخر لا يستطيع تناول أي شيء في الصباح الباكر، لذلك يمكنك استبدال وجبة الإفطار بكوب من الماء الدافئ والموز، لأن له تأثيرا إيجابيا على جسمك.
يعاني الكثير من اصفرار الأسنان التي تضعك دائما في وضع محرج أثناء التصوير او خلال التعاملات الشخصية التي نجعلك غير واثق بنفسك ولذلك نقدم لك الأخطاء اليومية التي تسبب لك اصفرار الأسنان .
كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.
أصبح الواقي من الشمس جزءًا لا يتجزأ من أشهر الصيف، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها ضوء الشمس، حسنًا، نحن هنا لنخبرك أنه لا ينبغي عليك وضع واقي الشمس بعيدًا بمجرد حلول الشتاء! في الواقع، يجب أن ترتدي واقٍ من الشمس بشكل يومي مهما كان الأمر، حتى لو كنت شخصًا لا يتأثر بسهولة بحرارة الشمس، فإن ارتداء واقي الشمس أمر حيوي لصحتك. في حين أن سرطان الجلد قد يكون أكثر شيوعًا في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، فإن هذا لا يعني أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة محصنون ضده، إليك سبب وجوب البدء في ارتداء عامل الحماية من الشمس كل يوم: