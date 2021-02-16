لهذه الأسباب.. تناول كوب ماء دافئا مع الموز كل صباح

بعض الناس لا يستطيعون بدء اليوم بدون الإفطار، والبعض الآخر لا يستطيع تناول أي شيء في الصباح الباكر، لذلك يمكنك استبدال وجبة الإفطار بكوب من الماء الدافئ والموز، لأن له تأثيرا إيجابيا على جسمك.
أهمية الافطار في الصباح
من المهم تناول الإفطار في الصباح، الوجبة الأولى في اليوم مهمة للغاية، يجب أن يتحمل جسمك الليل بأكمله دون أي طعام في معدتك، لذلك، من أجل الأداء والعمل بشكل أفضل خلال النهار، من المهم تزويد أجسامنا بالطاقة في الصباح.
تساعدك العناصر الغذائية التي تتناولها أثناء الإفطار على العمل والتركيز بشكل أكثر فعالية سيبدأ الإفطار في عملية الهضم في الصباح وسيمتص جسمك العناصر الغذائية التي تحتاجها أثناء النهار بسهولة أكبر.
أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يمتصون فيتامينات ومعادن أكثر من الأشخاص الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار.
كأس من الماء الدافئ وموزة
بدء كل صباح بكوب من الماء الدافئ والموز يجعل فقدان الوزن أسهل قليلًا، وذلك لأن الموز يحفز الهضم ويساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي.
يساعد تناول الموز مع كوب من الماء الدافئ على هضم الألياف الموجودة في الموز.
كوب الماء الدافئ أفضل من كوب الماء البارد، لأن الماء الدافئ يكون بالفعل في درجة حرارة الجسم، ولذلك لا يشعر بعدم الراحة عند شربه على معدة فارغة.
يساعد في إنقاص الوزن
امزج هذا الإفطار مع نظام غذائي صحي لبقية اليوم ، ومارس الرياضة بشكل كافٍ، واشرب فقط كمية معتدلة من الكحول، وستلاحظ أنه يحفز فقدان الوزن.
يتمتع تناول الموز في الصباح بميزة كبيرة أنه يعطي شعورًا طويلًا بالشبع، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمنع جزئيًا امتصاص الكربوهيدرات، قطعة الفاكهة المثالية التي يجب إضافتها إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا.