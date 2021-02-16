لهذه الأسباب.. تناول كوب ماء دافئا مع الموز كل صباح

أهمية الافطار في الصباح

من المهم تناول الإفطار في الصباح، الوجبة الأولى في اليوم مهمة للغاية، يجب أن يتحمل جسمك الليل بأكمله دون أي طعام في معدتك، لذلك، من أجل الأداء والعمل بشكل أفضل خلال النهار، من المهم تزويد أجسامنا بالطاقة في الصباح.









تساعدك العناصر الغذائية التي تتناولها أثناء الإفطار على العمل والتركيز بشكل أكثر فعالية سيبدأ الإفطار في عملية الهضم في الصباح وسيمتص جسمك العناصر الغذائية التي تحتاجها أثناء النهار بسهولة أكبر.











أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يمتصون فيتامينات ومعادن أكثر من الأشخاص الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار.







