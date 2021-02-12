ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حيل سهلة للحفاظ على الموز من التلف

الجمعة 12/فبراير/2021 - 08:04 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري

يعد الموز  واحد من الفواكه التي تنضج سريعا وتصل الي التلف أحيانا ، ولكن هناك العديد من الحيل التي يمكن ان تحافظ علي الموز
 
1. علق الموز الخاص بك
سيبدأ الموز في النضوج لحظة أخذه من شجرته. بمجرد أن يتم قطفها ، سيبدأ الجذع في إطلاق غاز الإيثيلين. ومع ذلك ، فإن النضج يتباطأ عند تعليق الفاكهة. 
بالإضافة إلى ذلك ، سوف تمنع كدمات الموز  بالطبع يمكنك صنع الهيكل الخاص بك لتعليقها. 

2. شراء الموز الأخضر
إذا كنا في السوبر ماركت ، نحاول الاختيار بين الموز الأخضر والأصفر ، فغالبًا ما نختار الخيار الأخير ، من الأفضل اختيار الخيار الأخضر. بهذه الطريقة ، ستكون جيدة للأكل بعد أن تنضج بعد قليل. 

3. لف الجذع بورق بلاستيكي
تذكر الإيثيلين؟ الغاز الذي يطلقه الجذع؟ هناك طريقة لمنع هذا من تسريع عملية النضج يمكنك ببساطة لف الجذع في بعض رقائق البلاستيك أو رقائق القصدير. من الأفضل القيام بذلك مع كل موزة منفصلة.

 
4. ضع كل موزة ناضجة في الثلاجة
يجب أن تحتفظ فيه بالفاكهة الصفراء بالثلاجة الاحتفاظ بالموز الأصفر الناضج في الثلاجة يمكن أن يطيل عمر الثمرة. ومع ذلك ، ليس من الجيد القيام بذلك مع الموز الأخضر.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

5 طرق غير متوقعة للحفاظ على الموز لأطول وقت ممكن

حادق x حلو .. طريقة عمل المطبق الخليجي

غير الكبدة والجرجير.. أطعمة غير متوقعة تعالج الأنيميا

أطعمة غير متوقعة تحتوى على فيتامين د

بـ 3 طرق سهلة وسريعة.. كيك بالبسكويت والتمر والشوكولاتة

أبرزها بالمشروم .. 4 وصفات غير تقليدية لعمل البامية

ترشيحاتنا

لو موبايلك وقع فى المياه.. فى 7 خطوات طريقة لإصلاحه

حكم الصلاة على النبي أثناء الصلاة أو قراءة القرآن

بسبب اسم المولود.. سيدة تطلب الطلاق بعد حملها بخمسة أشهر

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن غسل الجمعة؟

بدر بانون يكشف كواليس ضربة الجزاء الأولى أمام بالميراس والأقرب له في الأهلي

أبلة فاهيتا تستعين بطبيب تجميل لإجراء عملية جراحية لفتاة على الهواء.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقل من 250 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات زيرو من فئة السيدان موديل 2021| صور

كواليس مسرحية أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة.. صور

بعد 33 يوما في جزيرة مهجورة.. الصدفة تقود لإنقاذ رجلين وامرأة من مصير مروع