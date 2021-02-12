حيل سهلة للحفاظ على الموز من التلف

1. علق الموز الخاص بك

سيبدأ الموز في النضوج لحظة أخذه من شجرته. بمجرد أن يتم قطفها ، سيبدأ الجذع في إطلاق غاز الإيثيلين. ومع ذلك ، فإن النضج يتباطأ عند تعليق الفاكهة.

بالإضافة إلى ذلك ، سوف تمنع كدمات الموز بالطبع يمكنك صنع الهيكل الخاص بك لتعليقها.





2. شراء الموز الأخضر

إذا كنا في السوبر ماركت ، نحاول الاختيار بين الموز الأخضر والأصفر ، فغالبًا ما نختار الخيار الأخير ، من الأفضل اختيار الخيار الأخضر. بهذه الطريقة ، ستكون جيدة للأكل بعد أن تنضج بعد قليل.





3. لف الجذع بورق بلاستيكي

تذكر الإيثيلين؟ الغاز الذي يطلقه الجذع؟ هناك طريقة لمنع هذا من تسريع عملية النضج يمكنك ببساطة لف الجذع في بعض رقائق البلاستيك أو رقائق القصدير. من الأفضل القيام بذلك مع كل موزة منفصلة.