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3 أطعمة تحتوي على البوتاسيوم أكثر من الموز.. تعرف عليهم

السبت 23/يناير/2021 - 05:01 م
أطعمة تحتوي على البوتاسيوم
أطعمة تحتوي على البوتاسيوم
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول الموز بشكل يومي، وذلك لأحتوائة على كمية كبيرة من البوتاسيوم، والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ولكن الكثير منهم لا يعلم ان بعض الفواكه والخضراوات الأخرى تحتوي على البوتاسيوم بشكل أكبر من الموز.

وكشفًا لما قدمه موقع "webmd" إليكم ابرز الأطعمة التي على البوتاسيوم.

الفاصوليا
فهي غنية بالحديد والألياف أيضًا ، ومنخفضة السكر والدهون، ويفضل تناولها كخضار مع الأرز أو إضافتها لـ السلطة بشكل يومي للحصول على فوائدها بشكل كامل.

بطاطا 
كما أنها منخفضة في السعرات الحرارية والكوليسترول والدهون المشبعة ومصدر جيد للفيتامينات B1 و B3 و B6 بالطبع ، كما انها تحتوي على البوتاسيوم بكميات كبيرة، ولكن للحصول على جميع فوائدها يجب تناولها بشكل صحي مع الخضار.

أفوكادو
على الرغم من أنها لذيذة أكثر من كونها حلوة ، إلا انها فواكه، وتحتوي على جرعة جيدة من البوتاسيوم ، إلى جانب الفيتامينات A و C و E، كما أنها مليئة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

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