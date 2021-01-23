3 أطعمة تحتوي على البوتاسيوم أكثر من الموز.. تعرف عليهم

أفوكادو

على الرغم من أنها لذيذة أكثر من كونها حلوة ، إلا انها فواكه، وتحتوي على جرعة جيدة من البوتاسيوم ، إلى جانب الفيتامينات A و C و E، كما أنها مليئة بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة التي قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.



