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مرأة

للتخلص من اصفرار الأسنان.. أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك تعرف عليها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:45 ص
للتخلص من إصفرار
للتخلص من إصفرار الأسنان..أبرز 4 طرق طبيعية لتبييض أسنانك تع
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يعد تبييض الأسنان أحد الاهتمامات الرئيسية لدى الناس هذه الأيام، فعندما يتعلق الأمر بالأسنان البيضاء فإن تنظيف الأسنان ليس فقط هو الذي يمكن أن يساعد ولكن هناك علاجات أخرى تبين أنها مفيدة في نفس الوقت، فربما لاحظت ترسبًا غريبًا على أسنانك بعد تناول جميع وجباتك، مما يجعل الأسنان تظهر باللون الأصفر، فإلى جانب صحتك من المهم أيضًا الحفاظ على أجزاء الجسم الصغيرة والحساسة مثل الأظافر والأسنان، ويمكن أن تساعدك العلاجات الطبيعية في علاج هذه المشكلات.

لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع "Onlymyhealth”العلاجات الطبيعية التي يمكنك تجربتها بسهولة في المنزل لتبييض الأسنان.


1. البيكنج صودا
تستخدم كمبيض لإزالة اصفرار الأسنان، تتمثل عملية ذلك في وضع البيكنج صودا على أسنانك لمدة 3-4 دقائق ثم ثم بتنظيف أسنانك بشكل طبيعي، يمكنك أيضًا إضافة قليل من البيكنج صودا إلى معجون الأسنان وتنظيف أسنانك بالفرشاة بشكل طبيعي.

2. قشر البرتقال

علاج منزلي آخر لتبييض أسنانك هو قشر البرتقال،حيث  يمكن أن تكون العديد من قشور الخضار والفاكهة مفيدة لك، لذا لا تتخلص منها فيمكن لقشر البرتقال أن ينير أسنانك بخصائصه ويشعر فمك بالانتعاش. 

3. قشور الليمون

فرك أسنانك بقشر الليمون بعد وجباتك مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع يعمل أيضًا كعلاج منزلي جيد للعناية بالأسنان، فقط تأكد من عدم فركه في لثتك لأنه يمكن أن يجعل طعم طعامك حامضًا فيما بعد.

4. خل التفاح

خل التفاح علاج رئيسي حتى للعناية بالأسنان، حيث لها خصائص توفر العلاج لأسنانك الصفراء، فيمكنه تبييض أسنانك وهو علاج أسرع من غيره، فيمكنك مزجها مع الزبادي أيضًا، فقط ضعه على أسنانك باستخدام كرة قطنية، ثم اتركه لمدة 15-20 دقيقة واغسله بالماء البارد.
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