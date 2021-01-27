فيديو جراف.. تفاصيل قضية طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بعد القبض عليه

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القبض على طبيب اتهمه فنانون بالتحرش بهم خلال علاجهم في عيادته.
وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط الطبيب بعد نشر عدة أكمنة وعدة مأموريات تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار الطبيب بعد التحقيق في بلاغ مقدم من الفنان عباس أبو الحسن والفنان تميم يونس.
كشف الفنان عباس أبو الحسن، واقعة تحرش لـ طبيب أسنان شهير باسكندرية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "الفيسبوك".
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ولمزيد من التفاصيل حول قضية طبيب الأسنان المتحرش بالرجال بعد القبض عليه شاهد الفيديو جراف التالى.