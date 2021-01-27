علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالأعشاب.. الصبار أبرزها

يمكن علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب، وعن طريق استخدام النباتات الطبية ان يكون فعالة في علاج مشاكل الأسنان على نطاق واسع، وهو ما رجحه العديد من الباحثين، والذي يستخدم بشكل أكبر بين سكان الريف والسكان الأصليين، لذا سنقوم بذكر طرق علاج ظهور الأسنان بالأعشاب في السطور التالية .
وهناك العديد من طرق علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب، وتجنب استخدام الأدوية المسكنة والتي يمكن لها أن تسبب في بعض الآثار الجانبية للطفل.
1- جوزة الطيب :
وأظهرت الدراسات أنه يمكن استخدام جوزة الطيب كـ علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب والألم الناتج عنه في هذه الفترة، وذلك لانه يحتوي على مستخلص الإيثانول الذي له فعالية في القضاء الجراثيم داخل الفم.
2- فلفل الالوان :
ويمكن استخدام شرائح فلفل الألوان كـ علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب؛ حيث انه يستخدم في الطب التقليدي للسيطرة على الألم الناتج عن التسنين عند الأطفال، وذلك لما له من قدرة على علاج التهاب اللثة المزمن.
3- الصبار :
ويستخدم الصبار كـ علاج ظهور الأسنان عند الأطفال بالاعشاب، وهي أحد النباتات التي تستخدم نطاق واسع في طب الأسنان التقليدي. يحتوي جل هذا النبات على أنشطة علاجية ومضادة للجراثيم ومضادة للفطريات بسبب وجود الأنثراكينون في تركيبته الكيميائية مثل الألوينين والباربالوين والإيزوباربالوين؛ حيث اظهرت العديد من الدراسات أن الصبار له العديد من خصائص مضادات الميكروبات على الكائنات الحية الدقيقة في الفم.