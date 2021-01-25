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مرأة

4 حيل مذهلة للتخلص من خراج الأسنان

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كان لديك خراج في الأسنان ، فاستشر الطبيب على الفور وطبيب الأسنان في أسرع وقت ممكن، إليك علاجات منزلية سريعة لعلاج خراجات الاسنان يقدمها موقع بولد سكاي الهندي.

1. زيت شجرة الشاي
يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومطهرة. قد تساعد هذه الخصائص في علاج العدوى البكتيرية التي تسبب الغليان.

لا ينبغي أن يوضع زيت شجرة الشاي مباشرة على الجلد لأنه قد يكون له تأثير حارق . بدلًا من ذلك ، امزج خمس قطرات من زيت شجرة الشاي مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون .

ضعي زيت شجرة الشاي المخفف على قطعة قطن وضعيه على الغلي مرتين أو ثلاث مرات يوميًا. افعل ذلك يوميًا حتى يختفي البثور تمامًا.

2. مسحوق الكركم
مسحوق الكركم له المضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات خصائص . قد تساعد خصائص الكركم المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات في التئام الدمل والتخلص منه بسرعة.

يمكنك اختيار تناول مسحوق الكركم أو استخدامه موضعيًا لعلاج الدمامل أو كليهما.

لتتناوله ، اغلي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في الماء أو الحليب ، ثم اتركيه ليبرد. اشربي الخليط ثلاث مرات يوميًا.

لاستخدامه موضعيًا ، اخلطي الكركم بالماء أو الزنجبيل أو كليهما لعمل عجينة. ضعي المعجون على البثور مرتين على الأقل يوميًا.

3. ملح ابسوم
ملح إبسوم ليس مجرد علاج للاسترخاء. قد يساعد في علاج الدمامل أيضًا. قد يساعد الملح في تجفيف القيح، ما يؤدي إلى تصريف البثور.

قم بإذابة ملح إبسوم في الماء الدافئ وانقع الكمادة فيه. ضع الكمادة على المنطقة لمدة 20 دقيقة في كل مرة. افعل ذلك ثلاث مرات يوميًا على الأقل حتى يزول الدمل.

4. زيت الخروع
يحتوي زيت الخروع على مركب يسمى حمض الريسينوليك، وهو مضاد طبيعي للالتهابات ولكنه فعال . هذا ، إلى جانب خصائصه القوية المضادة للبكتيريا، يجعل زيت الخروع علاجًا طبيعيًا رائعًا لمحاولة الغليان.

ضع كمية صغيرة من زيت الخروع مباشرة على الخُرّاج ثلاث مرات على الأقل يوميًا حتى يختفي.
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