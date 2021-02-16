أهمية وضع كريم الوقاية من الشمس بشكل يومي حتى في الشتاء

أصبح الواقي من الشمس جزءًا لا يتجزأ من أشهر الصيف، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها ضوء الشمس، حسنًا، نحن هنا لنخبرك أنه لا ينبغي عليك وضع واقي الشمس بعيدًا بمجرد حلول الشتاء! في الواقع، يجب أن ترتدي واقٍ من الشمس بشكل يومي مهما كان الأمر، حتى لو كنت شخصًا لا يتأثر بسهولة بحرارة الشمس، فإن ارتداء واقي الشمس أمر حيوي لصحتك. في حين أن سرطان الجلد قد يكون أكثر شيوعًا في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، فإن هذا لا يعني أن الأشخاص ذوي البشرة الداكنة محصنون ضده، إليك سبب وجوب البدء في ارتداء عامل الحماية من الشمس كل يوم:

الواقي من الشمس يحافظ على بشرتك متساوية

أحد الأسباب العديدة لتفاوت لون البشرة هو أضرار أشعة الشمس. بالطبع، يساعد ارتداء واقي الشمس يوميًا على منع بشرتك من التعرض لأضرار أشعة الشمس، وبالتالي تطوير لون وتغير لون بشرتك.





الواقي من الشمس يحميك من الشمس

لقد سمعنا جميعًا عن الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. إنها ضارة للغاية لبشرتنا وخطيرة أيضًا. نظرًا لاستنفاد طبقة الأوزون أكثر في فصل الشتاء، يزداد خطر تعرضنا لأضرار أشعة الشمس بشكل كبير. لهذا السبب، من الأهمية بمكان حماية بشرتك من أشعة الشمس ووضع واقٍ من الشمس كل يوم.







وفي الواقع، حتى أخف حروق الشمس يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الجلد. سيعكس الثلج والجليد ضوء الشمس ويمكن أن يشكلوا خطرًا على الجلد أكثر من أي يوم مشمس عادي. لمجرد أن الجو بارد لا يعني أنك لن تحتاج إلى وضع واقي من الشمس. اختر واقيًا من الشمس يحتوي على عامل حماية من الشمس 15 على الأقل. حتى أن بعض الأطباء لا ينصحون بأي شيء أقل من 30.





واقي من الشمس يمنع ظهور علامات تقدم السن

من منا لا يرغب في الحصول على بشرة شابة ومشرقة وصحية؟ حسنًا، يمكنك التأثير على بشرتك لتبدو بهذه الطريقة من خلال وضع واقي الشمس عليها كل يوم. يمكن أن يزيد التعرض المفرط لأشعة الشمس من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بمرور الوقت. بشكل أساسي، يساعد استخدام واقي الشمس في حماية بشرتك من الآثار الضارة للشيخوخة المبكرة أو شيخوخة الجلد. أظهرت الدراسات أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 55 عامًا والذين يستخدمون واقي الشمس بانتظام لديهم فرصة أقل بنسبة 24٪ لتطوير علامات الشيخوخة هذه من أولئك الذين لا يقومون بذلك في أي وقت تذهب فيه للخارج ، فقط تأكد من وضع واقي من الشمس على كل الجلد الذي سيتعرض بغض النظر عن شكل الطقس.





واقي الشمس يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

لحسن الحظ ، فإن الواقي من الشمس فعال جدًا في تقليل خطر الإصابة بالعديد من سرطانات الجلد. هذا ينطبق بشكل خاص على سرطان الجلد. هذا النوع من سرطان الجلد مشهور لأنه عدواني للغاية ويمكن أن يهدد حياة العديد من النساء - خاصة في العشرينات من العمر. في الواقع ، وُجد أن استخدام واقي الشمس يوميًا سيقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد إلى النصف. لذلك ، للحفاظ على سلامتك حقًا ، يجب عليك ارتداء واقٍ من الشمس بشكل يومي.





الواقي من الشمس يحافظ على بشرتك صحية

بشكل عام، شدد أطباء الأمراض الجلدية على أن الجلد يكون أكثر صحة عند استخدام واقي الشمس بانتظام. تتم حماية البروتينات الحيوية في الجلد مثل الكيراتين عند استخدام كريم الوقاية من الشمس. كل هذه البروتينات هي المكونات الرئيسية المسؤولة عن الحفاظ على بشرتك ناعمة وصحية - سواء في المظهر أو الوظيفة.