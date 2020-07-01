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مرأة

توقف عن التدخين واستعمل واقي الشمس.. القواعد السبع للوقاية من السرطان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:09 ص
للوقاية من السرطان
للوقاية من السرطان
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أسماء عبد الحفيظ

 انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير وارتفاع نسبة أعداد الإصابة بالسرطان، من الرجال والنساء ويرجع ذلك للعديد من الأسباب.


فما هى اهم العوامل التى تجعل الشخص يحمي نفسك من الإصابة بالسرطان فى ظل ارتفاع المصابين. 


ولمعرفة ذلك ، كشف موقع هيلثي عن أفضل سبع قواعد للوقاية من السرطان وهى تتمثل فيما يلي:

توقف عن استخدام التبغ وتجنب التدخين السلبي.
تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.
قلل من تناول اللحوم المصنعة.
فكر في اعتماد "نظام غذائي متوسطي" يركز بشكل أساسي على الأطعمة النباتية والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.
تجنب الكحول
حافظ على وزن صحي وحافظ على نشاطك عن طريق ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم.
ابق بعيدًا عن الشمس ، واستخدام كريم الشمس بشكل متكرر.
تجنب الشمس بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً ، وذلك عندما تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها.
ابق في الظل قدر الإمكان عندما تكون في الخارج.
تجنب دباغة الأسرة وأشعة الشمس ، التي يمكن أن تضر بشرتك مثلما تضر بالشمس.
احصل على التطعيم ضد الالتهابات الفيروسية التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان ، مثل التهاب الكبد B و HPV.
لا تنخرط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر. مارس الجنس الآمن ولا تشارك الإبر عند استخدام الأدوية أو الأدوية الموصوفة. الحصول على وشم فقط في صالونات التجميل المرخصة.
راجع طبيبك بانتظام حتى يتمكنوا من فحصك بحثًا عن أنواع مختلفة من السرطان. هذا يزيد من فرص اصابتك بأي سرطانات محتملة في أقرب وقت ممكن.
قم بزيارة قسم الوقاية من السرطان

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