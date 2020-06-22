لمرضى السرطان.. كيفية تقوية أعصاب الذراعين

يعاني أغلب الناس من مشكلة ضعف أعصاب اليد أو الذراعين، وعدم القدرة على حمل شيء ثقيل أو بذل مجهود بدني وقد يكون هذا بسبب نقص فيتامين ب 12 في الجسم، او التعرض للإشعاع الكيميائي عند علاج مرض السرطان وبالتالي يبحثون عن طرق طبيعية لتقويتها.





قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أسباب وأعراض وعلاج الأعصاب.





كيفية تقوية الأعصاب :

- في حال كنت من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب ، لا بد من زيارة الطبيب لوصف الدواء المناسب.

- من خلال تناول بعض الأطعمة التي تساهم في زيادة نسبة فيتامين ب12 في الجسم.

- أيضًا ممارسة الرياضة هناك تمارين رياضية تقوي من الأعصاب مثل أعصاب اليد.