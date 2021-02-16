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مرأة

توقف عنها فورا.. عادات يومية تسبب اصفرار الاسنان

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعاني الكثير من اصفرار الأسنان التي تضعك دائما في وضع محرج أثناء التصوير او خلال التعاملات الشخصية التي نجعلك غير واثق بنفسك ولذلك نقدم لك الأخطاء اليومية التي تسبب لك اصفرار الأسنان .


1. الغذاء

هناك بعض الأطعمة التي لا يجب تجنبها عندما يتعلق الأمر بإصفرار الأسنان. يمكن أن يسبب ذلك الكاري والتوت وحتى الطماطم في صلصة المكرونة الاصفرار. لذلك أضف بعض الخضروات الخضراء لإبطاء الاصفرار. ثم اشرب بعض الحليب لتحييد الأحماض في الفاكهة.

2. الشرب

بالطبع علينا أن نشرب الماء ، لكن الكثير منا لا يرغب في شرب الكثير من الماء. بعض الاختلافات لطيفة ، خاصة في المساء. القهوة والشاي والنبيذ الأحمر والأبيض هي مشروبات يستمتع بها بعض الأشخاص كل يوم ، ولكن يمكن أن تسبب أيضًا تغير لون أسنانك. حاول تجاهل النبيذ ، واختر القهوة والشاي بدون كافيين.

3. التدخين

لا يجب أن نخبرك أن التدخين غير صحي وأن شراء السجائر يعد أيضًا هجومًا على محفظتك. وهناك تأثير سلبي آخر: يترك النيكوتين الموجود في السجائر لونًا مصفرًا أو بنيًا في بعض الأحيان على أسنانك. نصيحتنا؟ اترك تلك السجائر وشأنها.

 
4. طحن

بعض الناس يطحنون أسنانهم قليلًا في نومهم ، وقد لا يدركون ذلك. إنه ليس سيئًا لأسنانك فحسب ، ولكنه يتسبب أيضًا في تغير اللون. وذلك لأن مينا الأسنان تتآكل مع كل عملية طحن. هل طحن أسنانك يسبب لك مشاكل أكثر خطورة ؟ سواء كانت نتيجة طحن أسنانك اصفرارًا أو شيء أكثر ضررًا ، فإن طبيب أسنانك يتحدث عن الخيارات المتاحة للحراس الليليين لمنع الطحن.



5. العمر

الشيخوخة ليست ممتعة دائمًا ، لا سيما بالنسبة لأسنانك. يتضاءل مينا الأسنان على مر السنين بسبب المضغ والتعرض للسوائل والأطعمة الحمضية ، مما يعني أن أسنانك ستتحول إلى اللون الأصفر عاجلًا. لحسن الحظ ، يمكن أن يساعد تقليل تناول المواد الحمضية في الحفاظ على مينا الأسنان مع تقدم العمر

6. الكثير من الفلورايد

يعد الفلورايد الموجود في معجون الأسنان بضمان أسنان بيضاء ، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون له تأثير سلبي. يمكن أن يسبب الكثير من الفلوريد ظهور بقع صفراء على أسنانك ، ويجب ألا تستخدم الكثير من الفلورايد بسرعة كبيرة أيضًا.

7. الأدوية والمضادات الحيوية

لسوء الحظ ، لا يمكننا العيش بدون الأدوية والمضادات الحيوية ، لكن المكونات الموجودة في هذه المواد يمكن أن تجعل أسنانك تتحول إلى اللون الأصفر عاجلًا. استشر طبيبك حول بدائل لبعض الوصفات.
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