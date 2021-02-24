بعد تغليظ العقوبة على مرتكبيه.. ما الأضرار النفسية لختان الإناث

تتعرض الكثير من الفتيات للختان، ولكن الختان يمكن أن يعرض حياة الكثير من الفتيات للخطر، ويؤدي إلى الوفاة، كما اكتشفت بعض البلاد أن العادة تعتبر ضارة وخطيرة على صحة الطفلة، والمرأة فيما بعد، وهذا الأمر الذي دفع أغلب دول العالم في تغليظ العقوبات على

ويعتبر ختان الإناث تدخل جراحي بدون أي فوائد، بل على العكس بتنتُج عنه أضرار كثيرة، منها إزالة لأعضاء طبيعية موجودة في الجسم، وبالتالي كلما كان التدخل أعنف، كلما كانت المخاطر الناتجة عنه أكبر، ومن أبرز المخاطر المباشرة لـ ختان الإناث بخلاف التأثير النفسي الذى يؤذي طبيعة الطفلة الصغيرة، ويؤدي للعديد من المخاطر.





كما ان الختان يساهم في قتل براءة الاطفال جعل الفتاة تشعر بالمسئولية تجاه المجتمع، ما يؤدي إلى اكتئابها، ويؤثر على الحصة النفسية والجسدية للأطفال بشكل كبير.





كما يؤدي الختان إلى سلب البراءة والتعدي على نضوجها الفكري ويصل بها الامر إلى الكبت النفسي، ومن الممكن أن يظلمها وتموت نتيحة الختان، واختلافها عن الأطفال حولها، وشعورها بالاكتئاب.





كما يسبب الختان قلة الثقة لدى الفتيات، مما يؤدي إلى انعزالها عن ما حولها، كل تلك الأمور تؤدي إلى العند فى سلوكها، وتحول شخصيتها.



