فى دقايق .. اعرفى ازاى تحافظى على نضارة بشرتك | فيديو

قالت الدكتورة غادة أحمد، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، إن نضارة البشرة بدون أى مستحضرات تجميل أو جلسات تحتاج إلى قدر كافٍ من النوم ليقلل من الهالات السوداء تحت العين والإرهاق بشكل عام.









وأضافت غادة أحمد، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2"، أن شرب المياه مفيد جدا، حوالى 8 أكواب يوميًا.









وأوضحت أن كريم الشمس مهم جدا لحماية البشرة من الحرارة الضارة التى تهلكها، لافتة إلى أن الصهد والحرارة داخل المطبخ لها نفس تأثير الشمس على البشرة.







