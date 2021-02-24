ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فى دقايق .. اعرفى ازاى تحافظى على نضارة بشرتك | فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:42 م
اخصائي تجميل
اخصائي تجميل
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الدكتورة غادة أحمد، أخصائي الأمراض الجلدية والتجميل، إن نضارة البشرة بدون أى مستحضرات تجميل أو جلسات تحتاج إلى قدر كافٍ من النوم ليقلل من الهالات السوداء تحت العين والإرهاق بشكل عام.


وأضافت غادة أحمد، خلال حوارها ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بى سى مصر 2"، أن شرب المياه مفيد جدا، حوالى 8 أكواب يوميًا.


وأوضحت أن كريم الشمس مهم جدا لحماية البشرة من الحرارة الضارة التى تهلكها، لافتة إلى أن الصهد والحرارة داخل المطبخ لها نفس تأثير الشمس على البشرة.


وأكدت أن الكريم المرطب مهم جدا لحماية البشرة من أى جفاف تتعرض له، منوهًا إلى أن البروتين والسلطة والفاكهة مهمة جدًا لنضارة البشرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. عميد معهد القلب السابق يحذر من نظام الكيتو.. مجدي بدران: النظارات الطبية تقلل من انتشار كورونا

باقة الـ 75 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات بهذه الفئة في سوق المستعمل.. صور

بإطلالة شتوية.. مي سليم تخطف الأنظار على إنستجرام