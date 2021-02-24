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محافظات

قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:13 م
تراكم مياه الامطار
تراكم مياه الامطار
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أحمد زهران
أطلق أهالي قرى مركز ومدينة العياط، استغاثة عاجلة إلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسبب تراكم مياه الامطار في الشوارع الرئيسية بالمدينة، دون ادنى تحرك من مجلس المدينة من أجل شفط المياه او تسيير الطرق.

وانتقد الأهالي تصرف مسئولي مجلس مدينة العياط، وعدم تحركهم لشفط مياه الامطار التي ملأت الشوارع واصابت الحركة بالشلل التام، وعدم التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة .

وشهدت قرى مركز ومدينة العياط، امس الثلاثاء، امطارا غزيرة، على معظم القرى وفي المدينة، مما نتج عنه تجمع كميات كبيرة من مياه الامطار في الشوارع .

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد اكد استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المرافق والخدمات وتشكيل وحدات تدخل سريع  للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة والتجميل لرفع تراكمات المياه أولا بأول.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة بالوعات الأمطار للتأكد من جاهزيتها والتأكد من تمركز معدات وسيارات شفط المياه بالشوارع والمحاور المرورية الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري ونقاط التمركز المتوقع تجميع المياه بها لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي بلاغات المواطنين  وخاصة التي تتعلق بالأمطار للعمل على الاستجابة الفورية لها وذلك بالتنسيق مع الأحياء والمراكز وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

و أكد المحافظ ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الإحياء والمراكز والمدن لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه فى حالة سقوط الأمطار وسرعة التعامل معها.


قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
قرى العياط تستغيث بمحافظ الجيزة بسبب تراكم مياه الامطار .. شاهد
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