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الشهر العقاري: من لا يرغب في تسجيل وحدته السكنية يلزم منزله

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:53 م
الدكتور جمال ياقوت،
الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري
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البهى عمرو
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقاري يتم لضمان حقوق المواطنين، ومن لا يرغب فى تسجيل وحدته السكنية يلزم منزله.

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتى" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الشخص الذى لا يريد تسجيل منزله حر، وأن التسجيل رغبة شخصية.

ولفت إلى أنه لن يتم قطع المرافق على المواطنين الذين لم يُسجلوا في الشهر العقاري، معلقًا: "اللى مش عايز يلزم منزله".

وأشار إلى أن موظفى الشهر العقاري لن تذهب للمواطنين أو تقدم لهم لوم أو أى شيء.

وأوضح أن المواطن الذى يشتري وحدة سكنية جديدة عليه توثيقها بالشهر العقاري لتوصيل المرافق، وتسجيل الوحدات السكنية لا يؤثر فى حركة البيع والشراء، ولكن من يسجل يضمن حقوقه.
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