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مستشار مفتي الجمهورية: الرسول وحد بين الأمة لعدم تفكيك الدولة والحفاظ على وحدتها.. فيديو

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:34 م
الدكتور مجدي عاشور،
الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية
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محمود محسن
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الشعب الواحد أهميته كبيرة جدا، من خلال مبدأ المواطنة أي الدولة الوطنية.

وأضاف عاشور خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية "تن"، أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- وحَّد بين الأمة؛ لعدم تفكيك الدولة والحفاظ على وحدتها.

وتابع  مستشار مفتي الجمهورية  أن الإسلام لا يعرف دولة دينية بمعناها الديمقراطي، وإنما يعرف دولة مدنية يحيطها الأخلاق، مؤكدا أن الخلق تربط الشعب كله، مستشهدا بقوله: "لا إكراه في الدين".

وأشار عاشور إلى إن الإسلام يكرس للحدود من أجل الحفاظ على البعد الأمني للدولة الوطنية.
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