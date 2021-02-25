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رياضة

الشيشيني يقترب .. الزمالك يدرس تغييرات في جهاز باتشيكو

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:23 ص
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
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حسن العمدة
قال الإعلامي إسلام صادق، مُقدم برنامج "البريمو" إن مسئولي الزمالك يدرسون رحيل مدحت عبدالهادي المدرب المساعد للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، خلال الفترة المقبلة .

وأضاف صادق  أن النية تتجه داخل النادي فى تعيين سامي الشيشيني بالجهاز المعاون بسبب خبراته الكبيرة إلى جانب عمله من قبل مع اللاعبين خلال فترة تولي كارتيرون المهمة الفنية للفريق.

تعادل نادي الزمالك، أمس مع نظيره تونجيث السنغالي بدون أهداف، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعادل الزمالك هو الثاني له في دوري الأبطال هذا الموسم، وبنفس النتيجة، تعادل سلبي بدون أهداف، ليحتل الفريق المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين.

خروج الزمالك بدون أهداف مع مرور أول جولتين في دور المجموعات للبطولة، هو شيء يحدث لأول مرة في تاريخ النادي الملكي، وهو رقم سيء للفريق الذي تعود على تسجيل العديد من الأهداف.

أيضًا الزمالك هو واحد من 6 فرق في المسابقة لم يسجل أي هدف حتى الآن في دور المجموعات، مع الهلال السوداني وبترو أتلتيكو الأنجولي وشباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونغولي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مع العمل أن كايزر تشيفز وشباب بلوزداد لعبا مباراة وحيدة حتى الآن.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم 6 مارس المقبل، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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