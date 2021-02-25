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فن

حقيقة عدم عرض مسلسل قصر النيل لـ دينا الشربيني في رمضان المقبل

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:51 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسلها الجديد والذى يحمل اسم "قصر النيل" والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل. 

وقالت دينا فى مداخلة تليفونية ببرنامج "et بالعربي" إن كل ما تردد بشان تاجيل المسلسل الى رمضان 2022 غير صحيح وعار تماما من الصحة حيث يجرى حاليا التصوير على قدم وساق. 

وأضافت دينا: "انتهينا من تصوير 50 % من العمل والذى يعرض فى رمضان ومن المتوقع ان يستمر التصوير فى شهر رمضان ولكن لم يكن بنفس الضغط الذى تعرضنا له العام الماضي". 

وأوضحت دينا: "العام الماضى تعرضنا لضغط كبير اثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتم وقف التصوير اكثر من مرة وبالتالى اثر سلبيا على التصوير الذى استمر فى رمضان ايضا ولكن هذا العام نحن اكثر راحة من العام الماضي". 

مسلسل "قصر النيل" تدور احداثه فى اطار اجتماعى حول فترة الستينيات ويلقى العمل الضوء على التغيرات التى تطرات فى هذا الفترة سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية.    
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