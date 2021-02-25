مبروك عطية: حفظت القرآن كاملا في سن السابعة.. وناقشت الدكتوراة في 10 ساعات

قال الدكتور مبروك عطية ، العالم الأزهري، إنه حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن السابعة أثناء تواجده بالقرية، مؤكدًا أن اللقب الذي يعتز به هو أستاذ بجامعة الأزهر الشريف.





وأضاف «عطية»، خلال مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس» لبرنامج «يحدث فى مصر»، على فضائية «mbc مصر»: « سبب خطأي في حفظ اَية في القراَن الكريم سألني عنها والدي كان حدثًا جللًا في القرية وغضب منى الأب برغم أن عمري كان وقتها 7 سنوات».





وتابع: « أن والده بعث به إلى أحد شيوخ القرية وهو من تولى تحفيظه، وكنت طفل لمض ولما الشيخ طلب مني أقرأ القرآن وحاول يلغبطنى قولتله ياسلام أنت فاكر إنك هتلغبطني، وقرأت القرآن».





وأكمل: «والدي طلب منى في إحدى المرات أن أقرأ سورة الكهف، فتلعثمت وقرأت جزءًا من سورة طه، والدى ترك عمله وذهب إلى البيت وقال كيف أعمل وابني يتلعثم فى قراءة القرآن الكريم».



