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ديني

مبروك عطية: حفظت القرآن كاملا في سن السابعة.. وناقشت الدكتوراة في 10 ساعات

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:07 ص
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إنه حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن السابعة أثناء تواجده بالقرية، مؤكدًا أن اللقب الذي يعتز به هو أستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس» لبرنامج «يحدث فى مصر»، على فضائية «mbc مصر»: «سبب خطأي في حفظ اَية في القراَن الكريم سألني عنها والدي كان حدثًا جللًا في القرية وغضب منى الأب برغم أن عمري كان وقتها 7 سنوات».

وتابع: «أن والده بعث به إلى أحد شيوخ القرية وهو من تولى تحفيظه، وكنت طفل لمض ولما الشيخ طلب مني أقرأ القرآن وحاول يلغبطنى قولتله ياسلام أنت فاكر إنك هتلغبطني، وقرأت القرآن».

وأكمل: «والدي طلب منى في إحدى المرات أن أقرأ سورة الكهف، فتلعثمت وقرأت جزءًا من سورة طه، والدى ترك عمله وذهب إلى البيت وقال كيف أعمل وابني يتلعثم فى قراءة القرآن الكريم».

وأكد أنه حصل علي درجة أستاذ بجامعة الأزهر وهو اللقب المفضل له، منوهًا بأنه الوحيد عالميًا الذي تمت مناقشته في الدكتوراه علي يد أساتذة من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً، مشيرًا إلى أنه محب للعلم والقراءة ويمكث كثيرًا وسط كتبه.

ونوه بأنه سيحصل على لقاح كورونا في حال استشاره الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة بذلك، لأنه لا يقتنع إلا برأي الخبراءن مضيفًا: «ولو قال لي خد اللقاح هاخده».

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