الباب مفتوح .. المصري يكشف موقفه النهائي من رحيل كريم العراقي للنادي الأهلي

شريف مزروع، عضو مجلس إدارة نادي المصري ، عن موقف الفريق البورسعيدي من بيع كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق إلى النادي الأهلي وذلك عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال مزروع في تصريحات تلفزيونية لبرنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: "كريم العراقي مستمر مع نادي المصري خلال الفترة المقبلة، ولن يرحل عن المصري، سمير حلبية عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، واتفقا على التفاصيل الخاصة باستمراره مع النادي بشكل رسمي".





وأضاف عضو مجلس الإدارة: "النادي الأهلي لم يقدم عرضا رسميا لضم كريم العراقي من نادي المصري البورسعيدي، كل ما دار خلال الساعات الماضية حديث بين اللاعب وأحد المسؤولين لكن الأمر لم يتطور إلى مسألة العرض الرسمي نهائيا".