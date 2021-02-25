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أخبار العالم

تفاصيل الحالة الصحية لـ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد إجراء عملية جراحية

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:12 ص
ولى العهد السعودي
ولى العهد السعودي محمد بن سلمان
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أمينة الدسوقي
أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس الأربعاء، عملية جراحية تكلّلت بالنجاح.

وذكر الديوان الملكي في بيان، أن الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية  في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت هذه العملية بالنجاح.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "واس" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان،  "سمو ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

وأوضحت الوكالة في بيانها أنه "أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه – حفظه الله – المستشفى بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية".

تفاعل السعوديون مع الإعلان الملكي بإجراء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عملية جراحية و خروجه من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض إثر خضوعه لعملية جراحية، داعين له بدوام الصحة والعافية، وأن يحفظه الله ذخرًا للوطن.

وفور صدور بيان الديوان الملكي دشَّن المواطنون وسم "#سلامتك_يا_ابوسلمان"، الذي تصدَّر الترند في لحظات على موقع تويتر، وعبَّروا خلاله عن مشاعرهم الأخوية والوطنية تجاه سمو ولي العهد.

من جانبها، قالت الإعلامية مها منصور مذيعة قناة روتانا خليجية: "ما قدامك إلا العافية يا أمير الشباب".

وتوالت التغريدات التي تضمنت كلمات حب وشعر ووفاء تجاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير الشباب وعراب الرؤية السعودية في تلاحم وطني، يبيّن مدى تماسك الشعب السعودي، ووقوفه خلف قيادته في المنشط والمكره.
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