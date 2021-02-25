خاص.. الترجي يحسم الجدل بشأن إقامة مباراة الزمالك بحضور جماهيري





وطالب عدد من جماهير الترجي، على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، السلطات التونسية، بالسماح لهم بحضور مباراة الزمالك المقبلة.





وقال مصدر بالترجي لـ " صدى البلد"، عن إمكانية حضور الجماهير لمباراة الزمالك:" مستحيل".





كان الزمالك تعادل مع تونجيث السنغالي بدون أهداف في الجولة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بينما تعادل الترجي مع مولودية الجزائر بدون أهداف.





ويتصدر الترجي جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، ويحل مولودية الجزائر ثانيا والزمالك ثالثا بنقطتين لكلا منهما، بينما يتذيل تونجيث المجموعة بنقطة وحيدة.

حسم نادي الترجي التونسي الجدل، بشأن إمكانية حضور الجماهير مباراة الزمالك، المقرر إقامتها 6 مارس المقبل، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.