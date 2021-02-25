للتأكد من توافر الأسطوانات.. مدير تموين مطروح يفاجئ مصنع الغاز بسيوة ويضبط 15 مخالفة

تفقد حسن كمال الشيباني، مدير التموين بمطروح ، يرافقه رمضان الصباغ، مدير إدارة التجارة الداخلية، عددًا من المنشآت التموينية بمدينة مرسى مطروح للتأكد من سير العمل بها على الوجه المعتاد وعدم وجود نقص في المعروض للمواطنين.



















وتفقد الشيباني مستودع البوتاجاز بعلم الروم، وتأكد من قيامه بالعمل على الوجه المعتاد وتوفر أسطوانات البوتاجاز والبيع طبقا للأسعار المقررة.









كما قام بالمرور على المعارض اللوجيستية لبيع الخضر والفاكهة بشارع الجلاء وشارع علم الروم، والتي تقوم بعرض الخضر والفاكهة وللمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في أسواق القطاع الخاص، والتأكد من قيام المسئولين عن المعرض بالالتزام بالأسعار المقررة والمعتمدة من محافظ مطروح وعدم وجود مخالفات أو تجاوزات حيالها وكذلك عدم وجود شكاوى من المواطنين.









كذلك تم المرور على بعض محطات خدمة وتموين السيارات للتأكد من توافر أرصدة كافية من جميع المواد البترولية بها وانتظام العمل بها على الوجه المعتاد.









من ناحية أخرى، تمكنت مديرية تموين مطروح خلال حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية بقطاع غرب (مركز ومدينة سيوة)، وذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، من ضبط 15 مخالفة تموينية.









وأوضح مدير عام تموين مطروح أنه تم ضبط 15 مخالفة تموينية، منها 3 مخالفات مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفتان لعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز، ومخالفتان لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 مخالفات بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع.









وأشار إلى أنه تم كذلك الاشتراك مع قسم شرطة سيوة في فحص 3345 قاروصة سجائر مجهولة المصدر والمضبوطة بمعرفة القوات المسلحة.









وذكر أنه تم قيد المحاضر بقسم شرطة سيوة، والعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.









