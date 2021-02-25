تفاصيل إنشاء 214 مدرسة في البحيرة.. فيديو

قالت المهندسة هالة عبد الله، مدير فرع الأبنية التعليمية في البحيرة، إنه تمت مراعاة تنفيذ جميع أنواع المراحل التعليمية ونوعيات التعليم من مدارس فنية وثانوية وتجارية في حوش عيسى ومدارس زراعية، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالمدارس المتعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة، وحاليا جار العمل بإحدى مدارس التربية الفكرية.









وأضافت المهندسة هالة عبد الله، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن إدارة الأبنية التعليمية تستهدف جميع المناطق والمراكز، مشيرة إلى أنه جار العمل في 63 مدرسة الآن.









وأشارت مدير فرع الأبنية التعليمية في البحيرة، إلى أن مسافة السير للمدرسة الابتدائية يجب أن تكون من 700 متر لـ1 كيلومتر، والطالب لا يمكنه أن يسير أكثر من ذلك، والإعدادية يجب أن تكون على بعد لا يتجاوز الـ2 كيلومتر، وبالتالي بناءً على ذلك يتم اتخاذ قرار إنشاء المدارس، مع مراعاة الكثافات.









وأوضحت مدير فرع الأبنية التعليمية في البحيرة، أن "الإنشاءات الجديدة الهيئة هى التي تورد تجهيزاتها النمطية أو الفنية، ولكن الصيانات تخص التربية والتعليم، منوهة إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ 1500 مدرسة، بمحافظة البحيرة 214 قرية تم عمل دراسة لها، واكتشفنا أننا بحاجة إلى 335 مدرسة".







