محافظ بورسعيد: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة.. الأحد

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقرر أن تبدأ اعتبارا من 28 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل، من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى.





وأوضح المحافظ -خلال اجتماعه اليوم الخميس مع لجنة إدارة أزمة كورونا لمتابعة آخر مستجدات الوضع الصحي بالمحافظة- أن الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض بورسعيد، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وسوف تستمر الحملة لمدة 4 أيام.





وأضاف أن تلك الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.