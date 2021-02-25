ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة.. الأحد

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:44 م
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
Advertisements
أ ش أ
أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المقرر أن تبدأ اعتبارا من 28 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل، من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى.

وأوضح المحافظ -خلال اجتماعه اليوم الخميس مع لجنة إدارة أزمة كورونا لمتابعة آخر مستجدات الوضع الصحي بالمحافظة- أن الحملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض بورسعيد، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وسوف تستمر الحملة لمدة 4 أيام.

وأضاف أن تلك الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تستهدف 16 مليون طفل.. وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

تستهدف تطعيم 16.7 مليون طفل.. الصحة تطلق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل.. خالد مجاهد: التطعيم سيكون في مكاتب الصحة وفرق متحركة

لكل المحافظات.. رئيس الطب الوقائي يكشف تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

ترشيحاتنا

اكتشاف 6 حالات كورونا بين طلاب جامعة عين شمس

الإمارات تضع صورة محمد صلاح على برج خليفة.. اعرف السبب

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد

في ذكرى رحيله.. سر غضب عادل إمام من أحمد عقل ورحيله فجأة

هبوط كبير في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار | تفاصيل

الدولار يهوى.. أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 3 سنوات‎

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أمراض القلب.. دراسة تحذر من اتباع هذا النظام الغذائي

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

احذر.. تناول هذه الكمية من الشاي الأخضر يصيبك بالتهاب الكبد