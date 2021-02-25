الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص تدعو مصر للمشاركة فى الدورة التدريبية الإقليمية حول أساسيات الأولمبياد الخاص بتنظيم بحريني

دعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى، البرنامج المصرى للمشاركة فى الدورة الإقليمية لأساسيات الأولمبياد الخاص، والتى ينظمها الأولمبياد الخاص البحريني من خلال حرص الرئاسة الإقليمية برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب على دفع مختلف برامج المنطقة للمشاركة فى الأنشطة والأحداث عن بعد لاستثمارها في بناء قاعدة إلكترونية يستفاد بها في زمن الجوائح.









وستقام هذه الدورة عبر منصة زووم الافتراضية ZOOM بالإضافة إلى البث المباشر علىلفيس بوك Facebook وعلى موقع المنطقة.









وكان عام 2020 شهد إقامة 50 حدثا افتراضيا تضمن دورات تدريبة وندوات وأنشطة تفاعلية شارك فيها ما يقرب من 15 ألف مشارك، وهو الأمر الذى أشادت به ماري ديفيز، الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى، خلال اجتماعها مع أعضاء الرئاسة الإقليمية بحضور الرئيس الإقليمى منذ يومين، وأشاد خلاله بالأنشطة الافتراضية التى أقامتها الرئاسة الإقليمية بمشاركة مختلف برامج المنطقة والممثلة في ٢٢ دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.









ويسعى الأولمبياد الخاص البحريني برئاسة الشيخ دعيج آل خليفة ووفية خليل، المدير الوطنى، إلى إنجاح إقامة تلك الدورة بإدارة رضا سبت، مدير الرياضة بالبرنامج البحريني، لتكون بداية لمشاركة البرنامج البحرينى خلال هذا العام فى استضافة العديد من الأحداث الرياضية الافتراضية.









وسوف تنطلق أعمال الدورة يوم السبت 27 فبراير وتستمر ليوم الأحد 28 فبراير، وستتم دعوة لاعبين من مختلف برامج اللاعبين القادة للحضور واجتياز الدورة.











ويشهد اليوم الأول مجموعة من المحاور الرئيسة تتضمن مقدمة عن الأولمبياد الخاص ونشأته، ومفهوم ومبادئه، وتعريف اللاعب ومعايير تأهله للمشاركة في أنشطة الأولمبياد الخاص يلقيها كل من شريف الفولي، مدير عام الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص الدولي، والدكتور عماد محي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، وحول المبادرات وبرامج الشباب بالأولمبياد الخاص تتحدث كل من نيبال فتوني، مدير عام المبادرات، ونهى جاب الله، مدير برامج إعداد اللاعبين القادة، وتتحدث سميرة العدوى، مسئول برامج الشباب القادة، عن القادة الشباب ودورهم فى حركة الأولمبياد الخاص.









كما تتحدث رغدة مصطفى، مدير المنح والاعتماد القانوني والمسئول عن برنامج اللاعبين صغار السن، على اعتماد البرامج وصغار اللاعبين، فيما تتحدث حول المدارس الموحدة ومدارس الأبطال فرح رجائي، مدير مشاركات الشباب.











وتواصل أعمال الدورة الأساسية للأولمبياد الخاص بالحديث عن البرنامج الصحي والمجتمعات الصحية وملتقى العائلات الصحي واللياقة البدنية تلقيها ليلة الشناوي، مدير البرامج الصحية، وتختتم هذا اليوم بالحديث حول ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص يلقيها شريف الفولي، وأسس تدريب لاعبي الأولمبياد الخاص يلقيها الدكتور عماد محي الدين.









وتبدأ محاضرات اليوم الثانى بمحاضرة حول التقسيم في الأولمبياد الخاص يلقيها الدكتزر عماد محي الدين، ومحاضرة حول الرياضات الموحدة يلقيها شريف الفولي.









وصرح شريف الفولى بأن الهدف الأساسي من إقامة هذه الدورة، والتى تشمل كل عناصر الأولمبياد الخاص هو زيادة قاعدة المدربين والمتعاملين مع الأولمبياد الخاص فى مختلف مكوناته، وحث برامج المنطقة على تجديد دمائها بإضافة عناصر جديدة، وهو ما يساعد بشكل عملي فى زيادة أعداد اللاعبين فى مختلف برامج المنطقة فى القريب العاجل.







