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محافظات

الموافقة على إقامة وحدة صحية بقرية بسنتواى في البحيرة

الخميس 25/فبراير/2021 - 01:26 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة  وحدة صحية على مساحة ١٢٠٠ تبرع من احد المواطنين بناحية الرشيدية ببسنتواى مركز أبو حمص. 

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦. 

وجاري إنهاء نقل الملكية لصالح مديرية الشئون الصحية بالبحيرة واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك. 


ويذكر أن أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة ٤٠٠ م٢ ، تبرع أحد المواطنين الواقعة بحوض الدماسة والحلفاية رقم ١٥ عزبة ظهر الجمل بناحية أبو الخاوي بمركز كوم حمادة.

أوضح محافظ البحيرة، أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦، مع إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك . 





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