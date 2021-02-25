محافظ بورسعيد يطمئن أولياء الأمور قبل امتحانات الترم الأول: "محدش هيسقط"

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة خطة استكمال الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى وإجراء الامتحانات المؤجلة وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، بحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ومديرى الإدارات التعليمية ببورسعيد .









واستعرض المحافظ مع مدير مديرية التربية والتعليم، خطة المحافظة لاستكمال الفصل الدراسى الثانى بالتوازى مع إجراء الامتحانات لجميع صفوف التعليم قبل الجامعى، كما استعرض جاهزية الإدارات التعليمية والمدارس لبدء الامتحانات التى من المقرر أن تبدأ فى الأول من مارس القادم فى ضوء الجداول المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.









وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى وإجراء الامتحانات، ووجه بالتنسيق المستمر بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة ببورسعيد لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة للطلاب، مؤكدا ضرورة توفير كافة وسائل الراحة للطلاب خلال أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، ومتابعته اولا بأول لسير وانتظام الامتحانات بالشكل الذى يمنع انتشار الفيروس المستجد بين الطلاب.









اقرأ ايضا









وبعث محافظ بورسعيد برسالة اطمئنان الي أولياء الأمور بأنه ليس هناك نجاح او رسوب في الفصل الدراسي الاول لجميع سنوات النقل إضافة أنه لن تعقد اي امتحانات للصف الاول حتي الثالث الابتدائي.







