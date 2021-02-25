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أخبار البلد

السيسي يوجه بإنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:49 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.


وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول "متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية".


وعرض الدكتور أشرف صبحي نشاط ومشروعات وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وكذلك جهود الوزارة في مجال المنشآت والصروح الرياضية بالدولة.


واستعرض الوزير مخطط التطوير الشامل لهيئة إستاد القاهرة، إلى جانب الخطوات التنفيذية الخاصة بتطوير المدينة الرياضية في مدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، التي تتضمن إنشاء استاد حديث وعددا متنوعا من المنشآت الرياضية والترفيهية وفق أحدث نماذج التطوير لتعظيم الاستخدام الأمثل لتلك المنشآت، إضافة إلى سير العمل بكلٍ من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية ومدينة الخيول العالمية "مرابط" في العاصمة الإدارية الجديدة، واللذين سيمثلان معًا صرحًا رياضيًا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية.


ووجه الرئيس بأن يتم إنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما يؤهل مصر لامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، فضلًا عن القيمة المضافة صحيًا واجتماعيًا لمنظومة الرياضة في مصر بنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين جموع الشعب المصري.


كما وجه الرئيس في ذات السياق بإتاحة الاستخدام المجتمعي لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية الملحقة بعد تأهيلها وتحديثها، مع ربطها بالمحاور المحيطة وتطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها اقتصاديًا ومجتمعيًا.


كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة، بما فيها مشروعات تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب، فضلًا عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.


وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس اطلع كذلك على آخر تطورات إعداد الرؤية الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء خلال الفترة من 2021 إلى 2026، والتي تهدف إلى تطوير قطاعي الشباب والرياضة، من خلال مشروعات وبرامج تساهم في توفير الخدمات الشبابية والرياضية على نطاق الجمهورية، فضلًا عن تعزيز مفهوم الاستثمار الرياضي والاستغلال الأنسب للأصول.


كما عرض وزير الشباب والرياضة أبرز الإنجازات الرياضية المصرية خلال العام الماضي، والتي عكست التطور الذي طرأ على الرياضة المصرية في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، فضلًا عن استضافة العديد من الأحداث الرياضية خلال هذه الفترة على كافة المستويات الدولية والعربية والأفريقية.
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