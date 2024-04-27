شباب النواب: البطولة العسكرية عكست حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الجيوش العربية

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، التهنئة للقوات المسلحة علي التنظيم الرائع للبطولة العسكرية للفروسية ، والتي تعكس حرص قواتنا المسلحة علي تبادل الخبرات والتعاون بين الجيوش العربية وتطوير الرياضة العسكرية العربية .

وقال رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، إن البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من ٢٤أبريل الجاري ويسدل عليها الستار اليوم ، بمشاركة 11 دولة عربية،كشف القدرات الهائلة لمصر وأن العاصمة الإدارية وجهة مشرفة لمصر وبها الإمكانات كافة لاستضافة أي نوع من الأحداث المهمة، موضحًا أنّ القوات المسلحة المصرية في خدمة مصر والوطن العربي.

وأشاد بالدعم الغير محدود الذي قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والقيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف هيئاتها وإداراتها فى الإعداد والتجهيز للبطولة التى تقام لأول مره على أرض مصر،كما أشاد بالدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى دعم وتطوير رياضة الفروسية من خلال الإهتمام بالبنية التحتية وإنشاء العديد من المشروعات الضخمة للمحافظة على التراث العريق من الجواد وتعزيز مكانة مصر عربيا ودوليا .

في سياق متصل أكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، التي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ، تعد صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأوضح أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال عهد الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين.