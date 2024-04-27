ماذا يحدث بالإسكندرية؟ ..القصة الكاملة لحريق جديد يلتهم شقة سكنية شرقي المحافظة

حريق جديد بمحافظة الإسكندرية نشب في شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر عقب سلسلة من الحرائق شهدتها الإسكندرية خلال الشهر الحالي كان أبرزها الحريق المروع الذي دمر نادي الصيادلة.

وباشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، التحقيق في واقعة حريق نشب في شقة سكنية بشارع مسجد الأنوار المحمدية، منطقة سيدى بشر مساء أمس الجمعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الأدلة الجنائية والحماية المدنية من الحادث.

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، مساء أمس الجمعة،إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول يفيد نشوب حريق بشقة سكنية،بالعقار رقم 41 شارع مسجد الانوار المحمدية،خلف شارع 15،سيدى بشر دائرة القسم.

وعلي الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة، نشوب حريق بشقة بالطابق الثالث،يسار السلم الصاعد ما أسفر عن التهام النيران لبعض محتويات الشقة،وإصابة ربة منزل،بإختناق تم علاجها بموقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية،من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالطابق الثالث، بعقار بمنطقة سيدى بشر، فيما تبين من المعاينة ان النيران ألتهمت بعض محتويات الشقة ،ورجحت التحريات المبدئية،نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى ،تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

وشهدت الإسكندرية خلال شهر أبريل سلسلة من الحرائق أبرزها الحريق المروع الذي دمر نادي الصيادلة وحرائق بشقق سكنية بباكوس والعجمي وسيدي بشر إلى جانب احتراق 4 محال في البيطاش وكافيه بمنطقة سموحة وشقة بعمارات بيتك في النادي بسموحة.