خالد طلعت يسخر من المقارنات بين زيزو وخوان بيزيرا .. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
تقارير: «كوشنر» أبلغ نتنياهو رفض واشنطن تصفية حماس في رفح
لقطات من تدريبات منتخب مصر استعدادًا لمواجهة أوزبكستان ودياً | صور
البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة «الأرشيديوسس» | صور
الجيش الأوكراني: تدهور ملحوظ في الوضع الميداني وزحف روسي جنوب شرق زابوريجيا
مسئول في ليفربول يُفجّر مفاجأة : هل يرحل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
محمد أضا: زيزو «ضيّع كل اللي عمله» في مشهد تجاهل مصافحة هشام نصر
ما هو ثواب الصلاة على الميت؟.. الإفتاء توضح أجرها على الإنسان يوم القيامة
أعلى مستوى في 3 أسابيع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر
رئيس البرلمان العربي يشيد بدقة تنظيم انتخابات مجلس النواب
حوادث

حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

سارة عبد الله

قرّرت جهات التحقيق المختصة، حبس سائق المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بعد ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات التي خضع لها عقب حادث التصادم الذي راح ضحيته الفنان، و4 أشخاص آخرين.

تشييع جنازة إسماعيل الليثي

وشعيت أمس جنازة إسماعيل الليثي الذي وافته المنية في مستشفى ملوي بالمنيا، وتم تشييع الجنازة من إمبابة ظهر الثلاثاء من مسجد ناصر ، حيث شهدت الجنازة حضورا هائلا وحشودا ضخمة من الأهل والأصدقاء ومحبي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

 

وتوافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله في محافظة الجيزة اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.

موعد عزاء إسماعيل الليثي 

وحدّدت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غدٍ الأربعاء بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.

إسماعيل الليثي جنازة إسماعيل الليثي مستشفى ملوي

