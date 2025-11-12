حبس سائق الفنان الراحل إسماعيل الليثي .. لهذا السبب

قرّرت جهات التحقيق المختصة، حبس سائق المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بعد ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات التي خضع لها عقب حادث التصادم الذي راح ضحيته الفنان، و4 أشخاص آخرين.

تشييع جنازة إسماعيل الليثي

وشعيت أمس جنازة إسماعيل الليثي الذي وافته المنية في مستشفى ملوي بالمنيا، وتم تشييع الجنازة من إمبابة ظهر الثلاثاء من مسجد ناصر ، حيث شهدت الجنازة حضورا هائلا وحشودا ضخمة من الأهل والأصدقاء ومحبي المطرب الشعبي إسماعيل الليثي.

وتوافد عدد كبير من أهالي منطقة إمبابة ونجوم الفن الشعبي وأقارب وأصدقاء المطرب الراحل إسماعيل الليثي إلى منزله في محافظة الجيزة اليوم، لتشييع جثمانه وأداء صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى بمقابر العائلة.

موعد عزاء إسماعيل الليثي

وحدّدت أسرة الفنان الراحل موعد ومكان إقامة العزاء، ومن المقرر أن يُقام مساء غدٍ الأربعاء بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت، بالقرب من مدرسة إمبابة الثانوية ومقهى الأسطورة، عقب صلاة المغرب.