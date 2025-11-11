قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

النجار يتوجه بخالص الشكر لمواطني الجيزة على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مساء اليوم الثلاثاء عملية غلق اللجان الانتخابية بجميع المقار الانتخابية بالمحافظة وذلك عقب انتهاء فعاليات اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.
 

وتابع المحافظ أعمال فرز الأصوات من داخل مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد المحافظ أن عملية التصويت جرت بسلاسة وانتظام على مدار يومي الاقتراع في المواعيد المحددة من التاسعة صباحًا وحتى انتهاء الفترة الرسمية وسط أجواء آمنة ومنظمة.
 

وأشار إلى أن التصويت تم تحت إشراف قضائي كامل حيث تولّى السادة القضاة رؤساء اللجان الإشراف على غلق صناديق الاقتراع بالأقفال الكودية المؤمَّنة وبدأت أعمال فرز الأصوات فور انتهاء عملية التصويت داخل نفس مقار اللجان بحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين.
 

وأشاد محافظ الجيزة بحجم المشاركة الإيجابية التي شهدتها اللجان والمقار الانتخابية في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة مؤكدًا أن تلك المشاركة تعكس الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى أبناء الشعب الجيزاوي، وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة على مختلف الأصعدة.
 

وفي هذا الإطار توجّه المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى الأجهزة الأمنية لجهودهم في تأمين العملية الانتخابية بكل كفاءة واقتدار.
كما أعرب المحافظ عن امتنانه لكافة الأجهزة التنفيذية المشاركة في تنظيم العملية، ولجميع المواطنين الذين ساهموا في نجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي، مشيدًا بالتعاون المثمر الذي عكس صورة حضارية مشرفة لمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ، ومحمد نور السكرتير العام، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، إلى جانب الأجهزة المختصة والجهات المشاركة.

