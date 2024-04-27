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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التشيك: الانتصار الروسي في أوكرانيا يفتح الأبواب لتوسعها بأوروبا الوسطى والشرقية

وزير الخارجية التشيكي
وزير الخارجية التشيكي جان ليبافسكي

أكد وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي ، اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا انتصر في أوكرانيا لن يتوقف. 

وأوضح وزير الخارجية التشيكي خلال كلمة ألقاها في جامعة لويس خلال زيارة للمجر، أن هدف موسكو ليس فقط تدمير أوكرانيا بل يتعلق الأمر بتقويض الجزء الخاص بنا من أوروبا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

وأضاف أن روسيا تريد اختطاف الغرب وإعادته إلى عالم الاستبداد والفوضى والتقاليد والسلوك، لافتا إلى أن هزيمة أوكرانيا ستجلب للفائز موارد جديدة وتفتح الأبواب أمام ما يسمى "بالعمليات العسكرية الخاصة" في أوروبا الوسطى والشرقية. 

وأشار الدبلوماسي التشيكي إلى أن مستقبل أوروبا على المحك إذا سمحنا لروسيا بتدمير أوكرانيا، وإذا مر عدوانها دون عقاب، فإن الحيوانات المفترسة الأخرى في جميع أنحاء العالم سوف تحذو حذونا".

وشدد على أن أوكرانيا تكافح من أجل البقاء ومع ذلك، فهي تقاتل أيضًا نيابة عن الدول الأوروبية.

وذكر وزير الخارجية التشيكي أن الشعب الأوكراني يقتل اليوم بنفس الدبابات التي شهدها آباء وأجداد الجيل الحالي في شوارع بودابست وبراغ.

وأشار إلى أن طموحات روسيا الإمبراطورية ليس لها حدود إذا لم يتم تحديدها، وذكّر بكلمات الرئيس التشيكي السابق فاتسلاف هافيل الذي قال ذات مرة: "إن مشكلة روسيا لعدة قرون هي أن روسيا لا تعرف بالضبط أين تبدأ وأين تنتهي"، وإذا سمح لها بذلك، فإن روسيا لن تتردد في الاستيلاء على أراضي الكتلة الشرقية السابقة.

وقال ليبافسكي إنه بعد عامين من العدوان الروسي، تحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب استنزاف.

الانتصار الروسي في أوكرانيا أوروبا الوسطى والشرقية وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

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