ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أبحاث عالمية: المصابون بـ متلازمة داون أكثر عرضة 10 مرات للوفاة بكورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:22 م
متلازمة داون
متلازمة داون
Advertisements
على صالح
توصلت أبحاث عالمية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون معرضون لخطر الوفاة من كورونا - كوفيد 19 أكثر بعشر مرات من عامة السكان، ويقول المؤيدون إن المصابين بهذا الاضطراب يجب أن يحصلوا على أولوية اللقاح.

ويميل الأشخاص المصابون بمتلازمة داون إلى الإصابة بعدة حالات من شأنها أن تعرضهم لخطر مضاعفات الفيروس الحاد، بما في ذلك اضطرابات القلب والدم والميل إلى الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.

ولمراقبة الطريقة التي أثر بها كوفيد 19 على مجموعات سكانية مختلفة، تابع الباحثون في جامعة أكسفورد 8.26 مليون بالغ في المملكة المتحدة وراقبوا صحتهم على مدار أربعة أشهر.

ومن بين تلك المجموعة الكبيرة، كان 4053 مصابًا بمتلازمة داون. 

ومن 24 يناير إلى 30 يونيو، توفي 68 من 4053 مريضًا مصابًا بمتلازمة داون، وكانت غالبية هذه الوفيات بسبب كورونا - كوفيد 19. 

ومن بين هؤلاء الـ 68، توفي 27 شخصًا، أو 39.7 في المائة من المصابين بمتلازمة داون، بسبب كوفيد 19، و17 من الالتهاب الرئوي و24 لأسباب أخرى. 

وبالمقارنة، توفي 41685 من أصل 8252105 مريضًا بدون متلازمة داون خلال تلك الفترة، وكانت نسبة أقل - 20.3 بالمائة - من الوفيات بسبب كورونا.

وبعد تعديل البيانات للعديد من العوامل الديموجرافية ونمط الحياة ، بما في ذلك العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والحالات الصحية الأساسية ، قرر الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون كانوا أكثر عرضة 10 مرات للوفاة من كوفيد 19 من عامة السكان، أقل من 5 مرات أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب مرض  كورونا الشديد.

ويعتقد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون غالبًا ما يتعاملون مع الحالات المناعية، وهذا بالإضافة إلى الكروموسومات الإضافية الموجودة في تسلسل الجينات الخاصة بهم، هي سبب ارتفاع خطر الإصابة بفيروس  كوفيد 19 الشديد.

وقالت جوليا هيبيسلي كوكس، عالمة الأوبئة الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة أكسفورد والمؤلفة الرئيسية في دراسة المملكة المتحدة، لمجلة ساينس: "هذه مجموعة سكانية معرضة للخطر قد تحتاج إلى سياسات وقائية مطبقة".

وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة Annals of Internal Medicine، أشارت هيبيسلي كوكس وزملاؤها الباحثون إلى أن متلازمة داون ليست مدرجة كواحدة من الحالات التي تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أو في الاستشارات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة. 

وبعد فترة وجيزة من نشره، أضاف كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون إلى قائمة الأشخاص "المعرضين للخطر سريريًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسة جديدة: هؤلاء المرضى هم الأكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

دراسة: ارتفاع السكر في الدم لمرضى كورونا يسبب الوفاة

دراسة حديثة.. الإصابة بفيروس كورونا قد تمنع العدوى مرة أخرى

آخر المستجدات .. دراسة توضح فئة جديدة أكثر عرضة بـ كورونا

انتبه .. هذه العوامل تحدد شدة الإصابة بفيروس كورونا

دراسة تكشف مدى قابلية أصحاب متلازمة داون للإصابة بكورونا

ترشيحاتنا

وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات جديدة لطلاب المدارس الدولية ومدارس stem

حقيقة نقل الفنان يوسف شعبان لـ العناية المركزة وتدهور صحته بسبب كورونا

اعتبروه سرق ترامب.. مجموعات حقوقية تنسب فكرة جدار الحدود "الذكية" لـ بايدن

يجذب الاستثمارات.. الغرفة الأمريكية تشيد بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفاة الفنان الكويتي ‎مشاري البلام بـ فيروس كورونا

بإطلالة مميزة.. مذيعة قناة الأهلي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 26.. أجرأ إطلالات منى فاروق

بعد فستانها الأخير.. أجرأ إطلالات لـ ريم سامي

تجربة نحتية فريدة لـ باهر أبو بكر تثير جمهور الفن التشكيلي في أتيليه العرب