بسبب كورونا.. دعوى جديدة لوقف انتخابات الصحفيين

أقام سيد عباس الصحفي بالجمهورية ، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها ٥ مارس بسبب فيروس كورونا.





وذكر عباس في دعواه التي حملت رقم ٣٣٣٨١ لسنة ٧٥، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته، أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث أن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبد الخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين ولهذا رفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.



