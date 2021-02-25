في 9 خطوات.. كل ما تريد معرفته للتسجيل والحصول على لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة، التفاصيل الكاملة لبدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، وذلك بعد التأكيد على أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاح فيروس كورونا، تصل أولى دفاعاتها الأسبوع المقبل وتقدر بـ 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.





ونشرت وزارة الصحة، بعض الضوابط التوضيحية للمواطنين التي سيتم اتخاذها عند التسجيل وضوابط الصرف أيضًا وأسعاره، بالإضافة إلى مراعاة بند غير القادرين على سداد رسومه المقدرة من الحكومة بـ 200 جنيه.





وفقًا لوزارة الصحة، فإنه على المواطنين معرفة النقاط التالية لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح:



