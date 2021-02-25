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أخبار البلد

في 9 خطوات.. كل ما تريد معرفته للتسجيل والحصول على لقاح كورونا

الخميس 25/فبراير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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قسم الاخبار
أعلنت وزارة الصحة، التفاصيل الكاملة لبدء تسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل، وذلك بعد التأكيد على أن الدولة المصرية تعاقدت على 100 مليون جرعة من اللقاح فيروس كورونا، تصل أولى دفاعاتها الأسبوع المقبل وتقدر بـ 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا.

ونشرت وزارة الصحة، بعض الضوابط التوضيحية للمواطنين التي سيتم اتخاذها عند التسجيل وضوابط الصرف أيضًا وأسعاره، بالإضافة إلى مراعاة بند غير القادرين على سداد رسومه المقدرة من الحكومة بـ 200 جنيه.

وفقًا لوزارة الصحة، فإنه على المواطنين معرفة النقاط التالية لتسجيل بياناتهم للحصول على اللقاح: 

- فتح باب التسجيل للحصول على للقاح الأحد المقبل والتطعيم أول أسبوع من مارس
-  اللقاح سيتوفر برسوم لن تزيد عن 200 جنيه ومجانا لغير القادرين
- غير القادرين هم من يقعون تحت بند  "تكافل وكرامة "
- المواطن غير مدرج ضمن فئة غير القادرين ولن يستطيع سداد الرسوم عليه كتابة تقرير لإعفائه
- مستشفيات وزارة الصحة ستساعد غير القادرين على تسجيل بياناتهم 
- مرضى الغسيل الكلوي سيتم تسجيلهم تلقائيًا من خلال قاعدة بيانات الوزارة
- أصحاب الأمراض المزمنة عليهم إرفاق تقارير طبية بذلك عند التسجيل
- المواطنين فوق سن الـ 40 يحق لهم التسجيل للحصول على اللقاح
- النظام الميمكن هو من يحدد أولوية الحصول على اللقاح

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