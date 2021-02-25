اتفاقية تعاون لدعم الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بأسوان

وقعت كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان مذكرة تفاهم مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات من اجل دعم الملتقي الدولي للسياحة الرياضية الذي سيقام تحت شعار آفاق وطموحات (أسوان أحلى)، خلال الفترة من 18 الى 20 مارس المقبل.









وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ورئيس الملتقى.









وتهدف مذكرة التفاهم بين جامعة أسوان والاتحاد الرياضي للجامعات الى استثمار الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للإتحاد لإقامة دورات تدريبية في شتى المجالات الرياضية على هامش الملتقى.









وتم الاتفاق على أن تكون هناك أسعار خاصة لهذه الدورات التدريبية للطلاب من أبناء جامعة أسوان، وكذلك لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، بالاضافة الى الاستعانة بخبرات مسئولي اتحاد الجامعات في تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى.









وشهد فعاليات توقيع مذكرة التفاهم كل من الدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الإتحاد، وأحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان "والأمين العام للملتقى، والدكتور يحيى حسن المدير التنفيذى للملتقى، والدكتور عاطف سيد أحمد نائب المدير التنفيذى للملتقى، والدكتور حازم الروبى مدير الأكاديمية.