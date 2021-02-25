بعد ارتفاع اليورو ومصاريف الشحن.. خبراء سيارات: من المتوقع زيادة أسعار الأوروبي.. والأوفر برايس سياسة احتكارية

شهد سوق السيارات، زيادات سعرية على مجموعة من السيارات التي تم استيرادها مؤخرا، والسبب في ذلك هو ارتفاع رسوم شحن السيارات من الخارج، وفي هذا السياق كشف خبراء في مجال السيارات عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار، وهل ارتفاع اليورو ورسوم الشحن لها دور مؤثر على عملية الشراء أم لا.
قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة رسوم الشحن على السيارات أمر متوقع وتحدثنا عنه من أكثر من شهر.
وأوضح علاء في تصريح لـ " صدى البلد " أن قرار زيادة رسوم الشحن جاء بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تأثرت بها أوروبا، مع توقف كثير من المصانع في ألمانيا وفرنسا، ونقص الخامات في بعض الشركات، والتي أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات في الفترة الماضية خاصة في الربع الأخير من عام 2020 .
وأكد علاء أن ظاهرة الاوفر برايس ليس لها أي علاقة بزيادة رسوم الشحن أو ارتفاع اليورو، مؤكدا أن ارتفاع اليورو حدث منذ أكثر من 6 أشهر وبنسبة ليست كبيرة.
بينما أكد محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع السيارات المستعملة أن أي زيادة على السيارات سيتكفلها العميل من "جيبه"، موضحا أن الفترة القادمة ربما نشهد ارتفاعا في أسعار السيارات، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن خاصة أن هناك بعض الموديلات لم تطرح بعد ولكنها تشهد إقبالا كبيرا.
وأوضح محمود حماد أن هناك بعض الموديلات في السوق حاليا شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها بسبب الأوفر برايس ، وتعبتر هذه الظاهرة هي سياسة احتكارية يقوم بها التجار ومتوقفة على العرض والطلب في السوق.
قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة رسوم الشحن على السيارات أمر متوقع وتحدثنا عنه من أكثر من شهر.
وأوضح علاء في تصريح لـ " صدى البلد " أن قرار زيادة رسوم الشحن جاء بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا التي تأثرت بها أوروبا، مع توقف كثير من المصانع في ألمانيا وفرنسا، ونقص الخامات في بعض الشركات، والتي أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات في الفترة الماضية خاصة في الربع الأخير من عام 2020 .
وأكد علاء أن ظاهرة الاوفر برايس ليس لها أي علاقة بزيادة رسوم الشحن أو ارتفاع اليورو، مؤكدا أن ارتفاع اليورو حدث منذ أكثر من 6 أشهر وبنسبة ليست كبيرة.
بينما أكد محمود حماد نائب رئيس رابطة تجار السيارات ورئيس قطاع السيارات المستعملة أن أي زيادة على السيارات سيتكفلها العميل من "جيبه"، موضحا أن الفترة القادمة ربما نشهد ارتفاعا في أسعار السيارات، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن خاصة أن هناك بعض الموديلات لم تطرح بعد ولكنها تشهد إقبالا كبيرا.
وأوضح محمود حماد أن هناك بعض الموديلات في السوق حاليا شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها بسبب الأوفر برايس ، وتعبتر هذه الظاهرة هي سياسة احتكارية يقوم بها التجار ومتوقفة على العرض والطلب في السوق.