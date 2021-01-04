أسعار مخفضة .. اتحاد الصناعات يكشف مزايا إحلال السيارات المتقادمة

قال سمير علام نائب رئيس شعبة النقل باتحاد الصناعات تعليقا على افتتاح معرض إحلال و تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إن استخدام الغاز الطبيعي في السيارات امر والمواطن يستفيد بشكل كبير من برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي . ايجابي،





وأضاف علام في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي": " أي سيارة مر عليها اكثر من 20 سنة يتم إحلالها بسيارة جديدة ضمن برنامج إحلال المركبات ويتم وضع برنامج تمويل بقرض من البنوك لصالح صاحب السيارة بسعر فائدة 3 %".





وتابع: "من مميزات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة معدل المكون المحلي فيها يسهم في تخفيض أسعارها في السوق مقارنة بسيارات أخرى تعمل بالوقود".





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة".





وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس اطلع علي خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في اطار المبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية اساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز، وذلك اثناء تفقد سيادته للجناح الحكومي الذي ضم وزارات التجارة والصناعةً، المالية، الانتاج الحربي، البترول، التنمية المحلية، البيئة، الداخلية، النقل، بالاضافة الي البنك المركزي والهيئة العربية للتصنيع.





كما تفقد الرئيس أجنحة كبري الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، حيث اطلع على احدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، وكذلك الحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة.