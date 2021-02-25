عن حظوظ الأهلي والزمالك إفريقيًا.. خبراء: اسم المارد الأحمر يخيف والترجي بوابة عبور الابيض

وأضاف: الأهلي ثالث العالم الذي ترك اطيب الانطباعات في كاس العالم للأندية، الأهلي الذي استطاع ان يقف الند للند امام العملاق البافاري والذي تجاوز أحد كبار الكرة البرازيلية بالميراس هو نفسه الفريق الذي ينحني امام سمبا التنزاني المغمور و

وقال أيضا : العنوان الأبرز الاخر بين اسوار القلعة البيضاء هو التعادل الثاني الذي حققه الزمالك امام تينجت السنغالي بعد الكبوة الأولى والاكتفاء بالتعادل امام مولودية الجزائر في القاهرة بالذات. الفريق اكتفى بحصد نقطتين من جملة 6 نقاط لكن الاغرب من هذا هو صيام الزمالك عن التهديف في مباراتين وهذه الأرقام تعطينا فكرة غير مطمئنة على مسيرة فرسان القلعة البيضاء سيما وجودهم في مجموعة صعبة لم تبح الى حد الان بأسرارها في وجود اندية صعبة المراس يتقدهم الترجي التونسي العتيد.

وقال أيضا : العنوان الأبرز الاخر بين اسوار القلعة البيضاء هو التعادل الثاني الذي حققه الزمالك امام تينجت السنغالي بعد الكبوة الأولى والاكتفاء بالتعادل امام مولودية الجزائر في القاهرة بالذات. الفريق اكتفى بحصد نقطتين من جملة 6 نقاط لكن الاغرب من هذا هو صيام الزمالك عن التهديف في مباراتين وهذه الأرقام تعطينا فكرة غير مطمئنة على مسيرة فرسان القلعة البيضاء سيما وجودهم في مجموعة صعبة لم تبح الى حد الان بأسرارها في وجود اندية صعبة المراس يتقدهم الترجي التونسي العتيد.

وعن حظوظ الزمالك قال : في الحقيقة كان الفارس الأبيض قريبا جدا من نحت مسيرة تاريخية كبيرة بعد الفوز بالقاب عديدة في ظرف وجيز الى ان جاء رحيل مهندس هذه الإنجازات الفرنسي كارتيرون الذي ترك فراغا كبيرا. واعتبر ذلك منعطفا هاما في تاريخ الزمالك القريب ومن هنا كانت مهمة البرتغالي باتشيكو صعبة خاصة بعد خسارته اللقب الافريقي الاغلى لصالح الغريم الازلي الأهلي. نقاط قوة الزمالك في مجموعة اللاعبين الموجودين بين اسوار النادي التي كانت تتصدر كل العناوين ولكن بعد التراجع الأخير أفلت بعض الأسماء ودخل الزمالك في نفق التجديد لأبرز نجومه كالفرجاني ساسي وما اثاره ملف التجديد مع الفريق من ردود أفعال متباينة حول الفريق.



