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حوادث

انهيار منزل من طابقين بـ أسيوط

الخميس 25/فبراير/2021 - 09:33 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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إيهاب عمر
انهار منزل مكون من طابقين بقرية علوان بمركز أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار منزل بقرية علوان.


انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف والحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من طابقين ملك " عاشور محمد سيد". 


كما تبين ان المنزل قديم مبني بالطوب اللبن والعروق وانهار بالكامل دون وقوع اصابات بشرية.


وأسفر الحادث عن نفوق بعض المواشي وجار تأمين المنازل المجاوره واتخاذ الاجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المعنية والإدارة الهندسية بمركز أسيوط.
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