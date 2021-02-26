الغربية أول محافظة تنتهى من تطوير مسار العائلة بنسبة 100%

خصص برنامج المواجهة المذاع على قناة أكسترا نيوز، فقرة خاصة وجولة فى مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود بعد الانتهاء من أعمال التطوير.





قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة كانت فى تحدي، لتغير وجهات المحلات وتمهيد الأرض وتطوير الكنائس، من أجل مسار العائلة المقدسة.





وأضاف خلال لقاء ببرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه فى 6 أشهر تم تحويل المكان من عشوائى لـ مكان حضاري، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من التطوير بنسبة 100%.





وأوضح أن الغربية نقطة من ضمن 25 مرت بها العائلة المقدسة، موضحا أن مسار العائلة المقدسة بدأ منذ أول دخولهم مصر، حيث إنهم مروا على 25 مكانا في مختلف أنحاء مصر، مؤكدا أن من ضمن هذه المسارات مسار سمنود.





وتابع أن المسار المتواجد في مدينة سمنود طوله 250 مترا وينتهي هذا المسار في سمنود بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب، مؤكدا أن محافظة الغربية من أولى المحافظات التي قامت بتهيئة هذا المسار بعد أن كان سوقا عشوائيا.



