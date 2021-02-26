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منوعات

بتر اليدين والساقين.. طفل يعيش معاناة بسبب إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:23 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيبت سيدة بحالة من الحزن التي تملكت أعماقها بعد إصابة طفلها البالغ من العمر 10 سنوات، بعد أن أصيب بفيروس كورونا الذي تسبب في حدوث مضاعفات في جسده نتج عنها بتر يديه و ساقيه . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن طفل بريطاني أصيب بمضاعفات نادرة لفيروس كورونا بسبب إرتفاع درجة حرارة جسده عقب ظهور إيجابية تحاليله و إصابته بفيروس كورونا . 

شعر الطفل في البداية بحمى شديدة والتهاب في الحلق، و هي تعتبر أكثر الأعراض الشائعة لفيروس كورونا، إلا أن الأمر تدهور بشكل غريب في تلك الحجالة، فلم يتحمل الطفل الألم و بعد أيام أخبر الأطباء والديه أن الحالة تدهور و يجب بتر يدي الطفل . 

قام الأطباء ببتر يدي الطفل، و لكنهم تعرضوا لصدمة، حينما وجدوا أنهم سيضطرون أيضا إلى بتر ساقيه بعد ان فقد الطفل القدرة على الحركة بسبب ارتفاع درجة حرارته التي لم تنخفض رغم كل المحاولات الطبية . 

استقرت حالة الطفل الصحية عقب بتر ساقيه و لكن أصيب الأب و الام بحالة من الحسرة والألم بسبب فقدان الطفل يديه و قدميه نتيجة إصابته بالفيروس . 

بتر اليدين والساقين.. طفل يعيش معاناة بسبب إصابته بفيروس كورونا
بتر اليدين والساقين.. طفل يعيش معاناة بسبب إصابته بفيروس كورونا
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