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فن

ببدلة أنيقة.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد جمال عبر انستجرام

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:21 ص
صدى البلد
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يارا عمرو

شارك الفنان أحمد جمال صور جديدة له من أحد الأفراح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

يظهر أحمد جمال في الصور مرتدي بدلة سوداء أنيقة، أسفلها بلوفر باللون الأسود، أثناء غنائه داخل قاعة من أحد الأفراح.

 

وعلق أحمد جمال على الصور، كاتبًا: "مبروك عمر ومنار".

 

وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، كالاتي:

 

-         ماشاء الله ربنا يهنيهم وعقبالگ يا چيمي يارب

-         جمجيمو يا جامد

-         يا مشرفنا ورافع راسنا ديما يا جيمووو

 

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد جمال، أغنية تحمل أسم "زلزال"، من ألحان أحمد جمال وتوزيع الموسيقار وليد فايد، وكلمات نور الدين محمد، وتم التصوير تحت إشراف المخرج شريف فرنسيس.

 

 

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