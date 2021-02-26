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فن

رانيا منصور: مهتمة بالسوشيال ميديا وهذه مواصفات شريك حياتي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:54 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
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سعيد فراج
أعربت الفنانة رانيا منصور، عن اهتمامها بالسوشيال ميديا نظرا لسرعة التفاعل عليها وتوصيل المعلومات، وأصبحت شيئا أساسيا للفنان لانها وسيلة تواصل مباشرة مع الجمهور. 

وتابعت رانيا منصور، في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الفنان لا يستطيع التواصل دوما على السوشيال ميديا، لافتة إلى انها لا تحب التعليقات السلبية من النشطاء، وترحب بالتعليقات الإيجابية والنقد البناء.

وأكدت رانيا منصور أنها تتجاهل التعليقات السلبية، وتغضب من الاسلوب الغير لائق من اي شخص، مؤكدة أنها مع التعبير عن الرأي في كل الاتجاهات بأسلوب راقي ولائق، وضد فجاجة الألفاظ التي تصل لحد الشتائم، لافتة إلى أن هذا الأسلوب لا يمكن لأحد أن يتقبله.

وحول مواصفات شريك حياتها، داعبت الفنانة رانيا منصور، قائلة: «عايزاه يكون أمور وغني اوي وعنده عربية فظيعة وبيحبني ويموت فيا ومش شايف غيري، يعني طلبات بسيطة كلها»، ثم تابعت بجدية قائلة إن أهم شيء تبحث عنه هو المشاركة والراحة النفسية.
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