ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لجنة إيراد نهر النيل تتابع استعدادات وزارة الري لموسم السيول والأمطار

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:19 ص
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه .

وإستعرض الدكتور عبد العاطى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة للإستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل ، وسيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائي القادم، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل، كما إستعرض سيادته الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها حاليًا.

وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار ، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة ، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول .
لجنة إيراد نهر النيل تتابع استعدادات وزارة الري لموسم السيول والأمطار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الموارد المائية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات مصلحة الري

وزير الموارد المائية يناقش نتائج الدراسات الحقلية لتجارب الري الحديث مع قيادات الوزارة

وزير الرى: وفرنا إحتياجاتنا المائية اللازمة وحققنا أقل معدل شكاوي خلال 40 عامًا

الرى تعلن جاهزية الترع والمصارف والمحطات للتعامل مع موسم الأمطار والسيول

وزير الرى يجتمع مع رئيس قطاع المياه الجوفية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها

لجنة إيراد النيل تناقش سيناريوهات توفير احتياجات الزراعة بالصيف ومواجهة السيول

ترشيحاتنا

حكم من نسي تكبيرة الانتقال في الصلاة.. تعرف على الضوابط الشرعية

الأفضل الرحيل.. نجم الزمالك السابق يهاجم حملات الجماهير للتجديد لساسي

صفقة خيالية.. عرض منزل للبيع في مزاد علني بسعر مبدئي «صفر».. ما القصة؟

بدون مكياج.. ليلى علوي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

رحيل اللاعبين.. حمادة صدقي يكشف سر تدهور نتائج الفريق في الدوري

طريقة علاج منزلى للثة الملتهبة فى لمح البصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ورشاقة نجوى كرم

أسعار ومواصفات نيسان صني موديل 2021 في السوق المصري.. صور

أنت اللي هتغني يا منعم.. أشهر سيارة رافقت العندليب في شارع الحب.. صور