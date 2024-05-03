حفل آمال ماهر في جدة .. نجوم إف إم الناقل الإذاعي الحصري

تستعد الفنانة آمال ماهر، لإحياء حفل غنائي ساهر لها الليلة الجمعة 3 مايو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة حفلات موسم الربيع.

وتنقل نجوم إف إم حفل آمال ماهر في جدة، حصريا عبر موجتها الإذاعية (الراديو)، كما تنقل قناة mbc مصر الفضائية الحفل حصريا عبر التليفزيون، وينقل الحفل إلكترونيا عبر منصتي شاهد، وقناة بنش مارك السعودية على موقع يوتيوب.

حفل آمال ماهر في جدة

وتستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي ساهر لها في ملعب الجوهر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم 3 مايو 2024.

حفل آمال ماهر المرتقب اليوم في جدة يقام بصحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد الفايد، ويأتي بعد الحفل الناجح الذي أحيته يوم الجمعة 19 أبريل على مسرح الماركي بالتجمع الخامس.

حفل آمال ماهر بالتجمع الخامس

شهد حفل آمال ماهر، والذي أقيم على مسرح الماركي بالتجمع الخامس، حضورا جماهيريا ضخما، وقد تفاعل الحاضرون معها بشكل كبير.

وشهد الحفل عودة آمال ماهر إلى إحياء الحفلات بعد غياب دام شهور عديدة، منذ آخر حفل لها، والذي أقيم داخل مدينة العلمين الجديدة.

حفل آمال ماهر في التجمع الخامس جاء بقيادة المايسترو تامر فيضي وبمشاركة أوركسترا ضخمة تضم 50 عازفاً.

ملكة الغناء العربي، كما يسميها جمهورها، ستقدم برنامجا غنائيا يستعرض فيه أقوى أعمال الفنانة آمال ماهر، إلى جانب بعض الأعمال من التراث المصري العريق.

أحدث أعمال آمال ماهر

الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير يونيو الماضي بعنوان “أنا كويسة”، والذي لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الأولى بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.